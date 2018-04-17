2 | 10

43 yaşındaki Hilary Swank, Instagram sayfasında babasıyla birlikte çekilen bir pozunu paylaşarak onun 70'inci yaşını kutladı. Swank, o paylaşımına, "70'inci yaşın kutlu olsun benim sevgili babam. Senin kuvvetin ve cesaretin bana ilham veriyor. Seni bilebileceğinden bile daha çok seviyorum" notunu yazdı.