Son günlerde sosyal medya platformu Reddit'te dolaşan Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir görüntünün Reddit'e 'Rubinjer' isimli hesap tarafından yüklendiği, bu hesabın da Rusya İnternet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde olduğu iddia edildi. Bu hesabın Reddit'te oldukça popüler olduğu ve 100 bin kadar 'beğeniye' sahip olduğu belirtilirken, Clinton'a ilişkin videonun yayınlanmasının ardından hesabın kapatıldığı aktarıldı.

Analitiklere göre, Amerika'da en çok ziyaret edilen dördüncü internet sitesi olan Reddit'teki söz konusu videoda siyahi bir adamın Clinton'a benzeyen bir kadınlar bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Rusya İnternet Araştırma Ajansı'nda çalışan eski çalışan Alan Baskaev, geçen sene ekim ayında Rusya'daki 'trol ordusunun' Clinton'a ait bir sahte bir porno video ürettiklerini söylemişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER