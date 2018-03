Hilmi Cem İntepe Survivor 2018'de All Starlar takımında mücadeleye devam ediyor. Daha Önce iki kez Survivor'da mücadele eden Hilmi Cem İntepe, başarılı yarışma grafiği ile seyirciye kendini sevdirmiş ve 2013'de şampiyon olmuştu. Bu sezonun en iddialı yarışmacılarından olan Hilmi Cem İntepe kimdir?

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992 yılında Muğla'nın Menteşe ilçesinde dünyaya geldi. Dansa ilgisi olan Hilmi Cem İntepe, 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kez salsa dalında Türkiye Gençler Şampiyonu olmayı başardı. Hilmi Cem intepe, Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma programına katıldı. Daha sonra Survivor 2013 Ünlüler-Gönüllüler de yarıştı ve burada şampiyonluk elde etti. Survivor 2015 All Star'da da yarışan Hilmi Cem İntepe burada 3. oldu. Survivor'da yarıştıktan sonra oyunculuğa soyunan İntepe, oyunculuğa ilk adımını Muhteşem Yüzyıl dizisinde Yavuz karakteri ile attı. Daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Son olarak 2016 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2017 yılında yayından kaldırılan Bodrum Masalı adlı dizide Kelebek karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan İntepe, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında All Starlar kadrosunda yer alıyor.

