Hilmi Cem İntepe kimdir? Survivor Hilmi nerede doğdu kaç yaşında? soruları Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor. Daha önce iki kez Survivor’a katılmış bir kez şampiyon olmuş bir kez de üçüncülük kazanmıştı. İşte All Star’dan Gönüllüler Takımı’na geçen eski şampiyonun bilinmeyenleri…

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe 19 Mayıs 1992’de Muğla’da doğmuştur. Hilmi Cem İntepe aynı zamanda dizi ve sinema oyuncusudur.

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.