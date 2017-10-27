Hıncal Uluç'tan 'Arda Turan futbolu bırakacak' iddiası

Spor yazarı Hıncal Uluç, futbol gündemini değerlendirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Arda Turan'ın performansı, Trabzonspor'daki değişim hakkında konuşan Uluç'un ifadeleri şöyle:
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ
"Belhanda o kadar dökülürken, adamı atılana kadar bekleyen Igor, acaba iki haftadır oyuna girince kader değiştiren Selçuk'un farkında mı değil, yoksa Selçuk'u oyuna sokmaya korkuyor mu? Selçuk'u soktuktan sonra Fenerbahçe kaza golüyle kazanırsa o linççiler Igor'u yok ederlerdi"
"İki takımın hocası Aykut ve Igor... İkisi de yenilmekten korkuyor. Niye? İkisi de başkanına güvenmiyor. Birisinin başkanı demiş ki, "Ben olduğum sürece bu kapıdan içeri giremez." O adam çağırmış, gelmiş. Güvenebilir mi? Igor'un sözleşmesini uzatmadı Dursun. Bu Igor başkanına güvenebilir mi? Sami Yen'de Fenerbahçe'ye yenilmenin nasıl bir facia olacağının farkında. O yüzden beraberliğe razı."
"İki cambaz bir ipte oynamaz ama iki korkak bir ipte bal gibi oynar. İkisi de düşmemeye bakıyor, karşıdakini düşürmeye değil. Ellerine almışlar uzun sopaları, birbirlerine bakıyorlar saatlerce. O da düşmesin, ben de düşmeyeyim. Hakem oynattığı sürece ikisi de öyle dururlar. İki korkak bir ipte..."
AYKUT KOCAMAN İTİRAF ETTİ
"Muslera'nın yerine sen oynasan ne fark edecekti, şut yok kaleye. Kameni'nin kurtardığı top dedikleri yumuşacık toplar. Bunları da kurtarmıyorsa ne işi var Fenerbahçe kalesinde? Aykut, '10 kişi kalacaklarını bilseydim Janssen ve Valbuena'yı almazdım' diyor. Vay anasını..."
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