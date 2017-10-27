Hıncal Uluç'tan 'Arda Turan futbolu bırakacak' iddiası

6 | 17

"Bundan daha açık itiraf mı olur? "Ben Galatasaray'ı yenebilecek adamları oyundan aldım çünkü ben yenilmemeyi düşünüyorum" diyor aslında. Bunu düşünen adam 10 kişilik Galatasaray'a yenilmeyi düşünürse aklına ne getirir? Sadece Aziz Yıldırım değil, ondan sonra gelecekler için bile kapısı kapanır Aykut için. Bu itirafın altını çizen de olmadı."