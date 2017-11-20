Hindistan'da bakan, tarlada işerken görüntülendi

Hindistan'da hükümetin halkı tuvalet kullanmaya özendirme kampanyasına rağmen Su İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bakanı Ram Shinde, tarlada idrarını yaparken görüntülendi.

Shinde, Dünya Tuvalet Kullanma Günü'nde sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerle ilgili olarak "Sıkıştım ve tuvalat bulamadım" dedi.

Görüntülerin Bakan'ın bir sulama projesinde incelemelerde bulunmak için güneybatıdaki Maharashtra eyaletine yaptığı ziyaret sırasında çekildiği belirtiliyor.

Shinde, "Aşırı sıcaklarda sürekli seyahat etmek ve toz beni hasta etti. Ateşim de vardı" diye konuştu.

Ancak Maharashtra'da ana muhalefetteki Milliyetçi Kongre Partisi'nden yapılan açıklamada, görüntülerin hükümetin kamusal alanlara tuvaletler yapma projesinin başarısız olduğunu kantıladığı öne sürüldü. Açıklamada, "Hükümet kendi bakanları disiplinsiz davranırken, diğer insanların nasıl disiplinli olmasını sağlayacak" denildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi 2014'te başlattığı "Temiz Hindistan" kampanyası kapsamında, ülke genelinde milyonlarca tuvalet inşa edeceklerini söylemişti.

'700 milyon kişi tuvaletini dışarıda yapıyor'

Ancak kampanyanın Hindistan'ın birçok bölgesinde önemli bir fark yaratmadığı belirtiliyor.

İngilitere merkezli yardım kuruluşu WaterAid'in Pazar günü Dünya Tuvalet Günü'nde yayımladığı bir raporda, 1.3 milyon nüfuslu Hindistan'da hâlâ 700 milyon kişinin tuvaletlerini dışarıda ya da güvenli olmayan tuvaletlerde yaptığı belirtildi.