Hindistan'da denizkızı doğdu... Bacakları yapışık olan bebeğin cinsiyetinin ne olduğu tespit edilemedi.

Denizkızı sendromuyla doğan bebek sadece 15 dakika yaşadı. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; anne Disksha Kamble, sekiz ay süren hamileliği süresince sadece bir kez tarama yaptırdı. Ta ki doğana kadar bebekte bir sorun olduğundan habersiz olduklarını kaydetti.

25 yaşındaki Disksha Kamble, pazartesi sabahı Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bulunan bir devlet hastanesinde doğum yaptı.

Anne Kamble, sekiz aylık hamileliği sırasında sadece bir taramadan geçti ve bu nedenle de bebeğinde denizkızı sendromu olduğunu doğumdan sonra gördü.

"PARAMPARÇA OLDUK"

1 buçuk kilo doğan isimsiz bebekle ilgili Dr. Sanjay Bansode şunları söyledi: "Bu son derece nadir bir durumdur. Anne sabah saat 7'de geldi ve sabah 9'da bebek dünyaya geldi. Bebek garip bir yüzgece benzeyen kitleyle doğdu. Hepimiz bebeği görünce şoke olduk. Öğrencilerim daha önce böyle bir şeyi hiç görmemişti. Bebeğin bacakları birbiriyle kaynaşmış ve cinsel organı yoktu. Aynı zamanda böbrek ve akciğer deformitesi gibi başka iç anomalileri de mevcuttu. 15 dakikadan fazla yaşayamadı."

Günlük ücretli olarak çalışan 32 yaşındaki baba Nanoba Kamble, "Eşim ve ben çocuğumuzun kaybıyla paramparça olduk. Böyle bir bebek daha önce hiç görmedik" dedi.

Denizkızı sendromunun her 60.000 ila 100.000 doğumda bir kişiyi etkilediği düşünülüyor.

HİNDİSTAN'DA DENİZ KIZI DOĞDU!

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