BBC'nin haberine göre, 2015'te Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bir hastanede 5 dakika arayla doğan iki erkek çocuğun karıştırıldığı ortaya çıktı.
Müslüman ailenin çocuğu Hindu aileye, Hindu ailenin çocuğu da Müslüman aileye verildi.
"HASTANEDE KUCAĞIMA VERİLEN ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ GÖRÜNCE ŞÜPHELENMEYE BAŞLADIM"
Müslüman anne Selma Parbin, "Cüneyt" adını verdikleri çocuğun kendi çocukları olmadığından duyduğu şüpheyi doğumdan bir hafta sonra eşi Sebahattin Ahmed ile paylaştığını söyledi.
AA'nın haberine göre, hastaneden ayrıldıkları andan itibaren Cüneyt'in öz çocukları olmadığından şüphelendiğini dile getiren Parbin, "Hastanede kucağıma verilen çocuğun yüzünü görünce şüphelenmeye başladım. Benim diye kucağıma verilen bebek, aynı odada doğum yapan kadının yüzünü andırıyordu. Gözleri de çok küçüktü. Bizim ailede kimsenin gözleri küçük değil." şeklinde konuştu.
Ahmed ise "Eşim 'Bu çocuk bizim değil.' dediğinde ona kızdım ve iddialarına inanmadım ancak o iddiasında ısrar etti." dedi.
GÖRÜŞMEYE CESARET EDEMEDİĞİ İÇİN AİLEYE MEKTUP GÖNDERMİŞ
Eşinin ısrarları üzerine doğumun gerçekleştiği hastaneye giderek konuyu araştıran Ahmed, yetkililerin böyle bir hatanın mümkün olamayacağını ve eşinin ruhsal problemleri olabileceğini söylediğini belirtti.
Ahmed, eşi ile aynı gün doğum yapan 7 kadının adresini bularak araştırmaya devam ettiğini aktararak, Selma'nın şüphelendiği kadının köyüne gittiğini ancak görüşmeye cesaret edemediği için aileye mektup gönderdiğini dile getirdi.
Mektubunda çocuklarının karışmış olabileceği şüphesini Hindu aileyle paylaşan Ahmed, aileden verdiği telefon numarasından kendisini aramalarını istedi.
Anil Boro ile eşi Shewali Boro ise mektupta yazılanlara inanmamalarına rağmen Ahmed ve eşi ile tanışmayı kabul etti.
Shewali Boro, "Ne zaman ki Cüneyt'i gördüm, o zaman bu iddianın gerçek olabileceğini düşünmeye başladım çünkü kocama çok benziyordu. Böyle bir olay yaşandığı için üzüldüm ve ağladım." diye konuştu.
Selma Parbin de Boro ailesinin "Riyan" ismini verdiği çocuğu ilk gördüğünde gerçek oğlu olduğunu anlayıp sarılmak istediğini ancak Shewali Boro'nun bu isteği reddettiğini ifade etti.
GERÇEK DNA TESTİ İLE ORTAYA ÇIKTI
Riyan'ı gördükten sonra eşinin şüphelerinin yersiz olmadığını anlayan Ahmed, Selma ve Cüneyt'ten alınan kan örneklerini DNA testine gönderdi. DNA testi, Selma ve Cüneyt arasında hiçbir genetik bağ bulunmadığını ortaya koydu.
Raporun ardından çocuklarının hastanede karıştırıldığından emin olan Ahmed, gerçek oğluna kavuşmak için mahkemeye başvurdu.
Ahmed, "Mahkeme, Haziran 2016'da çocukların gerçek ebeveynlerine verilmesine hükmetti ancak çocuklar, büyüdükleri ailelerinden ayrılmaları istenince o kadar çok ağladılar ki mahkemenin kararını uygulayamadık." dedi.
Anil Boro da çocukların çok küçük olduğunu ve bu değişimin onları ruhsal olarak etkileyebileceğini söyledi. İki aile, çocuklarının travma yaşamasına engel olmak amacıyla belirli aralıklarla öz evlatlarıyla vakit geçirme yolunu seçti.
İki aile de büyüdüklerinde çocukların kendi seçimlerini yapmasının daha uygun olacağını düşündüklerini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.