Hindistan'da doktorlar 'en büyük' beyin tümörünü çıkardı

- BBC Santlal Pal, tümör nedeniyle görme yetisini yitirdi

Hindistan'da doktorlar, dünyanın en büyük beyin tümörü olabilecek bir tümörü 31 yaşındaki bir hastanın kafatasından çıkarmayı başardı.

1,8 kiloluk tümörün Mumbai kentindeki Nair Hastanesi'nde 14 Şubat günü 7 saat süren bir operasyonla çıkarıldığı açıklandı.

Operasyonda alınan tümörün boyutu, hastanın kafasından daha büyüktü.

Fakat doktorların operasyonun başarılı geçip geçmediği anlaşılmadan önce açıklama yapmak istememesi nedeniyle operasyon yeni duyuruldu.

BBC'ye konuşan hastanenin beyin cerrahisi uzmanı Dr. Trimurti Nadkarni "Artık hayati tehlikesi yok, zamanla iyileşecek" dedi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş kentinde esnaflık yapan Santlal Pal, üç yıldır bu tümörle yaşıyordu.

- BBC Ameliyatın ardından Pal ve eşi

Doktorlar, Pal'ın tümör nedeniyle görme yetisini yitirdiğini fakat ameliyatın ardından tekrar görmesini umduklarını açıkladı.

Bir Hint gazetesine konuşan Pal'ın eşi ise Nair hastanesinden önce üç ayrı hastanede doktorların kendilerine tümörün alınmasının imkansız olduğunu söylediğini aktardı.

Bu tür operasyonların kritik olduğunu anlatan Dr. Nadkarni, Pal'ın ameliyat sırasında ve sonrasında 11 ünite kana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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