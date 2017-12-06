Hindistan'da 'en alt sınıf'la evlenene devlet desteği!

Hindistan'da hükümet, ülkedeki en alt sınıf olan ve "dokunulmazlar" olarak adlandırılan Dalit üyeleriyle evlenecek diğer kast mensuplarına ödeme yapacak.

Indian Express gazetesi, kastlar arası evliliği teşvik etmek isteyen hükümetin, kast sisteminin en altında yer alan Dalitlerden bir erkek veya kızla evlenenlere bir seferliğine 250 bin rupi (3 bin 900 dolar) ödeyeceğini yazdı.

Dalitlerle evlenen erkek veya kızların, vaat edilen para ödülünü alabilmeleri için başka kasta mensup olmaları, daha önce evlenmemiş olmaları ve yıllık gelirlerinin 500 bin rupinin altında olması gerekiyor.

Başvuruların düşüklüğünden yakınan yetkililer, siyasetçilerden halkı bu konuda bilgilendirmelerini istedi.

Kast sisteminin hüküm sürdüğü Hindistan'da farklı kastlar arası evliliğe 2013 yılında izin verilmişti.

Son yıllarda hükümet, birçok Bollywood filmine de konu olan kast sisteminden kaynaklanan sorunun çözümü için bazı adımlar atmıştı.

HİNDİSTAN'DAKİ KASTLAR VE DALİTLER

Kast Sistemi, endogami (akraba evliliği) esasına göre ortaya konulan sosyal tabakalaşmanın bir formu.

Dört tabakadan oluşan kastın en üst sınıfını alimler ve rahiplerden oluşan Brahmanlar oluşturuyor.

Askerler, prensler ve üst düzey memurlardan oluşan Kşatriya kastı ikinci sırada yer alırken, tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçilerin oluşturduğu Vaysiya sınıfı üçüncü sırada yer alıyor.

Kastın en altında ise işçilerin oluşturduğu Südralar bulunuyor.

Hiçbir hakka sahip olmayan ve "Dokunulmazlar" olarak da bilinen Dalitler ise kast sistemine bile alınmıyor.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da en alt tabakanın da altında yer alan Dalitlerin, 140 milyon nüfusa sahip olduğu sanılıyor.

Dalitler ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor.