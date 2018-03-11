Hindistan'da 11 yaşındaki bir kızın gözlerinden karıncalar çıkmaya başladı. Doktorlar, karıncaların, küçük kızın kulağından girmiş olabileceğini söyledi.





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"KARINCALAR KULAĞINDAN GİRMİŞ OLABİLİR"

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Hindistan'ın Belthangady şehri Nellingeri köyünden Ashwini, ebeveynlerine gözlerinde bir şey hissettiğini söyledi. Bunun üzerine aile, küçük kızın gözkapağını kontrol ettiklerinde, karınca olduğunu gördüler ve karıncanın uyku esnasında göze yerleşmiş olabileceğini düşündüler. Fakat aynı sorun devam edince hastaneye başvurdular.

Küçük kız, gözlerindeki şiddetli ağrı ve iltihap şikayetlerini dile getirdi. Bunların üzerine muayene edilen kızın gözünde tespit edilen karıncalar doktorları bile şaşkına çevirdi. Karıncaların, küçük kızın kulağından girmiş olabileceğini söylediler.





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GÖZÜNDEN 10 GÜNDE 60 ÖLÜ KARINCA ÇIKARTILDI

Küçük kıza göz damlası verildi. Ancak ilaçlara rağmen kızın gözünden her gün yaklaşık 5-6 karınca çıkmaya devam etti, son 10 gündür de yaklaşık 60 ölü karınca çıkartıldı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Ashwini, okuldaki öğretmenleri tarafından bir göz hastanesine götürüldü. Ancak, doktorlar olguya hakim olmadan herhangi bir sonuç çıkaramayacaklarını söylediler.