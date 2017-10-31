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Hindistan'da iki amca 10 yaşındaki yeğenlerine tecavüzden suçlu bulundu

Mahkeme sanıkların cezalarını Perşembe günü açıklayacak. Kız çocuğu Ağustos ayında doğum yapmış, bebeğin bakımınını Çocuk Esirgeme Kurumu üstlenmişti.

31 Ekim 2017 Salı, 16:39:27 Güncelleme: 16:39:27
- Getty Images
Hindistan'da artan tecavüz vakalarının protesto edildiği bir gösteri

Hindistan'da iki kişi 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzden suçlu bulundu. Cezaları Perşembe günü açıklanacak kişiler, kız çocuğunun amcaları.

Mağdur kız çocuğu Ağustos ayında doğum yapmış, ailenin bakmak istemediği 2,5 kilogram ağırlığında doğan bebek Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmişti.

Hindistan'da, gerek ülkede gerek yurt dışında infiale yol açan olayla ilgili olarak hukuki süreç daha hızlı işletildi.

Kız çocuğunun hamileliği Temmuz ayı ortasında mide ağrılarından şikayeti sonrası hastaneye götürülmesiyle ortaya çıkmıştı.

Aile önce yerel sonra Yüksek Mahkeme'ye kürtaj başvurusu yapmış, iki mahkeme de bu başvuruları reddetmişti.

Mahkemeler kararlarına gerekçe olarak hamileliğin 30. haftasına girilmiş olmasını göstermiş, 'kürtaj için artık çok geç kalındığını' belirtmişti.

Doktorlardan oluşan bir heyetin mahkeme heyetine gönderilmek üzere hazırladığı raporda ise "Hamileliğin bu aşamada sonlandırılması son derece riskli olur" yazıyordu.

- AFP
Hindistan'da 400 milyon çocuk yaşıyor

Hindistan yasaları, hamileliğin 20. haftasından sonra kürtaja izin vermiyor. Ancak doktorlar annenin hayatının tehlikede olduğu yönünde mahkemeye rapor sunarsa kürtaj yapılabiliyor.

Ülkede Eylül ayında Mumbai kentinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kürtaj yapmasına mahkeme kararıyla izin verilmişti. Ancak bu sırada doğan bebek iki gün sonra ölmüştü.

Mayıs ayında ise Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde üvey babasının tecavüz ettiği iddia edilen 10 yaşındaki bir kız çocuğunun kürtaj yapmasına izin verilmişti. Doktorlar, çocuğun 20 haftalık hamile olduğunu açıklamışlardı.

Hindistan'da tecavüzün boyutları

  • Ülkede her 155 dakikada bir 16 yaşından küçük bir çocuğa, her 13 saatte bir de 10 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz ediliyor
  • 2015'te 10 binden fazla çocuğa tecavüz edildi
  • Hindistan'da 240 milyon kadın 18 yaşına girmeden evlendi ya da evlendirildi
  • Hükümet tarafından yapılan bir araştırmaya katılan çocukların yüzde 53'ten fazlası geçmişte taciz edildiklerini söyledi
  • Çocuklara taciz edenlerin yüzde 50'si "ya güvenilir kişiler ya da bakıcılar"

Kaynaklar: Hindistan hükümeti ve UNICEF

BBC TÜRKÇE

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