Hastanede MRI'ı çekilecek bir akrabasını görmeye giden Rajesh Maru'nun yakınları, bir hastane personelinin Maru'dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istediğini, Maru'nun bunun tehlikeli olabileceğini söylemesine karşılık personelin, "Sorun yok, her gün yapıyoruz" cevabını verdiğini söyledi.

Personel ayrıca, MRI cihazının kapalı olduğunu da söyledi. Ancak Maru odaya girdiğinde cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti.

Çok güçlü bir şekilde MRI'ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpü de sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen, 10 dakika içinde hayatını kaybetti. Maru'yu yanlış yönlendiren hastane personeli ile bir doktorun ihmalkarlıktan gözaltına alındığı belirtildi.

İçlerinde çok güçlü bir mıknatıs olan MRI cihazları bütün metalleri kendisine çektiğinden, MRI odasına metal eşyalarla girilmez. Ayrıca, kalp pili olan kalp hastaları, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp kapakçıkları olanlar, içkulak protezi gibi hastalar da MRI'a alınmaz.

Maharashtra eyalet hükümeti, mağdurun ailesi için 500 bin rupi (29 bin 755 TL) tazminat kararı verdiğini açıkladı.

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