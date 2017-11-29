Hindistan'da otellerden '4 ayda 120 televizyon çalmakla' suçlanan şüpheli gözaltında

- BBC Bangalore polisi, Nanaiah ve çaldığı iddia edilen televizyonlarla fotoğraf çektirdi.

Hindistan'da Vasudev Nanaiah adlı bir şüpheli, ülkenin güneyinde kaldığı otellerden "4 ay içinde 120 televizyon çalmakla" suçlanarak gözaltına alındı.

BBC Hintçe Servisi'ne konuşan üst düzey bir polis yetkilisi, otel yetkililerinin "beyefendi ve iyi davranan bir konuk olduğu için" Nanaiah'tan hiç şüphelenmediklerini söyledi.

Poilis, Nanaiah'ın "oldukça büyük bir bavulla" otellere giriş yaptığını belirtti.

Nanaiah'ın geçen yıl Ekim ayında yine bir otelden televizyon çalarken yakalandığı ve kefaletle serbest kaldıktan sonra yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, şüphelinin hapisten çıktıktan birkaç gün sonra yeniden televizyon çalmaya başladığını söyledi.

İhbarla yakalandı

Nanaiah televizyonları satmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin polise ihbarda bulunmasıyla yakalandı.

Bangalore polisi, Nanaiah'a 21 ayrı suçlama yöneltti ve onun bu kez daha uzun süre hapiste kalmasını umuyor.

Mahkemede öncelikle, Nanaiah'ın psikiyatrik bir değerlendirmeden geçmesine gerek olup olmadığına karar verecek.