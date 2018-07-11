Eyalet Emniyet Müdürü Bhaskar Rao, teşkilatlarındaki obez personelin artışından kaygı duyduğunu, son 18 ay içerisinde yüzden fazla polisin, yaşam tarzına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine bu kararın alındığını belirterek, polislerin pirinç bazlı kızarmış ürün tükettiklerini, içki ve sigara içtiklerini ve spor yapmadıklarını söyledi.

Bu birimdeki emniyet müdürlerinden, obez polisleri tespit etme ve kilo vermeleri için egzersiz rutinine sokmaları istendi. Polislere yaşam tarzları ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri için yardım edilecek. Birim ayrıca, yoga, yüzme ve farklı spor dallarının sınıflarını açmaya başladı.

Uygulamanın hayata geçirileceği emniyet biriminde 14 bin personel görev yapıyor.