Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Assam Yönetimi Ajansından yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülkenin birçok bölgesinde su taşkınlarına yol açtı.

Assam'da son 4 günde 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 500 kişinin sellerden etkilendiği bildirildi.

Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurların diğer bölgelerde de etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

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