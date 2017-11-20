Hindistan'da 'Selfie öldürebilir' kampanyası

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, selfie bağlantılı ölümleri durdurmak için kampanya başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde, eyaletteki 11 turistik bölgeye "selfie öldürebilir" tabelaları yerleştirilecek. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında selfie çekiminin tehlikelerine dikkat çeken mesajlar paylaşılacak.

1.1 milyar telefon aboneliğinin olduğu ülkede 300 milyondan fazla kişi akıllı telefon kullanıyor.

Uzmanlar, özellikle gençlerin sosyal medyada paylaşmak üzere, farklı fotoğraflar çekebilmek için sıra dışı yöntemler deneyerek gereksiz riskler aldıklarını ve bazı durumlarda yaşamlarını riske attıklarını söylüyor.

ABD'nin Pittsburgh kentindeki Carnegie Mellon Üniversitesi ile, Yeni Delhi'deki Indraprastha Enformasyon Enstitüsü'nün ortak araştırmasına göre, Hindistan, dünyada selfie ölümlerinde birinci sırada.

Hindistan'ı Pakistan, ABD, Rusya ve Çin izliyor. Bu araştırmada, Türkiye'de selfie bağlantılı iki ölümden söz ediliyor.

Araştırmaya göre Mart 2014 ile Eylül 2016 tarihleri arasında dünya genelinde selfie bağlantılı 127 ölüm kayda geçti.

Hindistan'da çoğu genç 76 kişi, fotoğraf çekerken tren altında kalarak, deniz, nehir ya da göllerde boğularak, uçurumdan yuvarlanarak ya da baraj sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Ancak özellikle son birkaç ay içinde yaşanan ve ülkede büyük yankı yaratan iki olay, selfie'den ölümleri ülke gündemine taşıdı.

Fotoğraf çekilirken arkadaşlarının boğulduğunu fark etmediler

Eylül'de Bangalore kenti yakınlarında, Hindu mitolojisindeki Maymun Tanrısı Hanuman adına inşa edilen bir tapınağı ziyaret eden askeri lise öğrencileri, tapınağın gölünde selfie çekerken, birkaç metre ötede boğulmakta olan arkadaşlarını göremedi.

Öğrenciler, çektikleri fotoğrafta başının üst kısmı görünen arkadaşlarının kayıp olduğunu bir saat sonra fark etti. Beş metre derinliğindeki suda boğulan Vishwas G. adlı öğrencinin cesedi birkaç saat sonra bulunabildi.

Bu olaydan birkaç hafta sonra yine aynı bölge yakınlarda başka bir trajik olay meydana geldi.

Raylarda yatarak selfie çeken üç öğrenci, yaklaşmakta olan trenden kaçamadı.

Haziran'da Moradabad kentinde raylar ya da viyadükler üzerinde ya da otobüste seyahat halindeyken selfie çekilmesi yasaklanmıştı. Yasağı ihlal edenlerin hapisle cezalandırılacağı açıklandı.

Selfie'ye yasak bölge

Geçen yıl da Mumbai'de 18 yaşındaki bir kızın denizde selfie çekerken boğulmasından sonra kentin farklı noktalarına "Selfie'ye yasak bölge" tabelaları konulmuştu.

Ancak BBC'ye konuşan Karnataka Turizm Bakanı Priyank Kharge, eyaletlerinde selfie'ye yasak bölgeler oluşturmanın zor olduğunu belirterek "Çünkü her yer tehlikeli olabilir. Nandi Tepeleri gibi turistik yerlerde de olabilir barajlarda ya da raylarda da. Hatta balkonunuzda da yanlış bir adım ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden kampanyamızda insanlara 'Akıllı telefona sahip olmak iyi bir şeydir. Ama akıllı telefonlarınızı akıllı kullanın' mesajını vereceğiz" dedi.

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