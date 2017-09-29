Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: 22 ölü

- Getty Images Elphinstone İstasyonu, Mumbai'nin ana iki hattını bağlıyor

Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'de bir tren istasyonu çıkışında yaşanan izdihamda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İzdihamın, Elphinstone İstasyonu'nun çıkışındaki geçitte meydana geldiği belirtiliyor.

İstasyon sözcüsü Anil Saxena gazetecilere yaptığı açıklamada, izdihamın aşırı yağıştan korunmaya çalışan yolcuların geçitten aynı anda ayrılmak istemeleri üzerine meydana geldiğini söyledi.

Saxena, olayla ilgili inceleme başlatılacağını da söyledi.

Yaralıların yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı ve üst düzey demiryolu yetkililerinin olay yerinde olduğu belirtiliyor.

BBC'nin kentteki muhabiri Yogita Limaye, milyonlarca kişinin kullandığı ulaşım altyapısının eski ve yetersiz olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söylüyor.

Tecavüzden suçlu bulunan Hint guruya 20 yıl hapis cezası

Hindistan'da mahkeme tecavüz cezasını bozdu: Cılız bir hayır, evet demek olabilir