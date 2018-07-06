Hindistan'da birbirini seven ve uzun süredir evlilik hayali kuran iki genç, genç kadının babasının isteği üzerine sonsuza kadar ayrıldı.

Evlenme teklifinde bulunduğu nişanlısıyla hayatını birleştirmek isteyen Atul Lokhande, nişanlısının babasının evliliğe karşı olması sebebiyle, babayı tehdit etmeye başladı. Bu sürede genç adamın nişanlısıyla iletişimi koptu. Lokhande, bir süre sonra ikinci bir evlenme teklifinde bulundu. Nişanlısının babası genç adamdan, sevgisini kanıtlaması için intihar girişiminde bulunması gerektiğini belirtti. Baba, genç adamın hayatta kalması halinde, evliliğe karşı çıkmayacağını söylerken, ölmesi durumunda ise genç adamın reenkarne (ruhun yeni bir bedende dünyaya geri dönmesi) olup kızıyla evleneceğini iddia etti.

Atul Lokhande, Facebook hesabında paylaştığı bir yazıyla durumu anlatıp intihar etti. O yazıda, "Babası beni akşam evlerine davet ederek kızının aşkı için kendimi öldürerek ispat etmemi istedi. Eğer ölürsem, onunla (kız arkadaşı) beraber olacağım. Eğer kurtulusam kendi kendime geri geleceğim. Sensiz yaşayamayacağım, gidiyorum. Çoğu insan aşık olur ama hiç kimse benim seni sevdiğim gibi sevemez. Seni unutamam. Gerçek olan, seni unutmak istememem. Çünkü sen benimsin. Seni daima seveceğim. Ölene kadar ve öldükten sonra da... Bütün aşıklar kalbini verir, sadece ben yaşamımı vereceğim" yazarak, sevdiği kadınla yaklaşık 40 kadar fotoğrafını paylaştı ve intihar etti. Bangalore'de hastaneye kaldırılan Atul Lokhande'nin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilirken bitkisel hayatta olduğu ifade edildi.