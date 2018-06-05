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Başkenti Kolombo olan ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı ülkede, farklı dinler ve kültürler bir arada yaşıyor. Kültür çeşitliliği yapılara da yansıyan ülkede, UNESCO'nun koruma altına aldığı antik kentleri, Budist tapınaklarını ve tarihi mekanları görmek mümkün.