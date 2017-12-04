Hindistan'ın 'Rüya Uçağı' İstanbul'a acil iniş yaptı

Hindistan Havayolları'nın Ahmedabad-Londra seferini yapan ve "Rüya uçak" olarak adlandırılan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan Air İndia'nın Boeing 787 tipi uçağı Türkiye hava sahasında seyir halindeyken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine AL171 sefer sayılı uçağın pilotu en yakın meydan olan İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapma kararı aldı.‪ Saat 10.53'de‬ İstanbul'a iniş yapan uçakta kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcu hastaneye kaldırıldı. Uçak bir süre sonra Londra'ya gitmek üzere ‪yeniden havalanacak.

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