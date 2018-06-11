Hindistan'da polis, iki kişinin daha WhatsApp üzerindeki çocuk kaçıranlar olduğu yönündeki dedikodular nedeniyle linç edilmesinin ardından 16 kişiyi tutukladı.

Linç edilen iki erkek, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde ziyaret ettikleri bir köyde, büyük bir kalabalık tarafından dövülerek öldürüldü.

Çocuk kaçırma dedikoduları Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılıyor ve geçen ay bu yüzden altı kişi ölmüştü.

Polis, sosyal medyada yayılan dedikoduları çürütmenin zor olduğunu söylüyor.

Polis yetkilisi Mukesh Agarwal BBC'ye yaptığı açıklamada "Dedikodular sosyal medyada yayılmaya başladığında, tamamen önüne geçmek zaman alıyor." dedi ve polisin dedikoduların yayılmasını önlemek için çeşitli sosyal medya platformlarını takip ettiğini ekledi.

Son iki kurbanın, Assam eyaletinnin en büyük kenti Guwahati'de oturan ses mühendisi Nilotpal Das ve dijital sanatçı Abijeet Nath oldukları açıklandı.

Polis, yol sormak için köyde durdukları sırada saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırının sosyal medyada yayılan görüntülerinde bir adam kendisini öldürmemeleri için yalvarırken görülüyor.

Dün Guhawati'de ölümleri protesto etmek için eylem yapıldı.

Dedikoduların ne zaman ve nasıl yayıldığı bilinmiyor, ancak Hindistan'da bu tür linç vakaları sık sık görülüyor.

Bazı vakalarda, üzerinde oynanmış videolarda sokaktan kaçırılan çocuklar görülüyor ve bu durum da yerel halkın tanımadıkaları veya bölgedeki dili konuşamayan herkesi hedef almalarına yol açıyor.

WhatsApp dedikodularıyla gelen ölümler

Nisan:

Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bir adam sokakta amaçsızca dolaşırken görülmesinin ardından bir güruh tarafından dövülerek öldürüldü.

Mayıs:

55 yaşındaki bir kadın Tamil Nadu eyaletinde çocuklara şeker verdiği için linç edildi, polis 30 kişiyi tutukladı.

Güneydeki Andra Pradesh eyaletinde bir adam yerel dil Telugu değil de Hintçe konuştuğu için linç edildi.

Komşu Telengana eyaletinde bir adam gece mango bahçesine girdiği için öldürüldü.

Yine Telengana eyaletinde akrabalarını ziyaret için köyünü ziyaret eden bir adam linç edildi.

Güneydeki Bangalore eyaletinde bir adam çocuklara çikolata dağıttığı iddiasıyla bağlanıp, kriket sopalarıyla ölene kadar dövüldü.

Haziran :

Kuzeydoğudaki Assam eyaletinde yol sormak için duran iki adam öldürüldü.

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