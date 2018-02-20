Hinduloop geliyor

Beşinci nesil ulaşım aracı olarak tanımlanan Hyperloop One, dünyada ilk olarak Hindistan’da hayata geçiyor. Proje, yapılan anlaşma çerçevesinde ülkenin Pune kenti ile Mumbai’deki havalimanı arasındaki üç buçuk saatlik mesafeyi 25 dakikaya indirecek.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, ilk etabı üç yıl içinde tamamlanacak yeni nesil ulaşım aracının, tamamı ise yedi yıl sonra tamamlanacak. Söz konusu projenin Hindistan’a 55 milyar dolarlık bir sosyo-ekonomik katkısı olması bekleniyor.

50 MİLYON DOLAR YATIRIM



Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk’ın fikir babası olduğu Hyperloop projesi, vakumlu tüpler içerisinde ilerleyen bir toplu taşıma sisteminden oluşuyor. Hyperloop One’ın yatırımcılarından Virgin Group’un kurucu CEO’su İngiliz milyarder Richard Branson ise, Musk’ın fikrini ticari hale getiren kişi olarak biliniyor.



Projeye bugüne kadar 50 milyon doların üzerinde yatırım yapan Branson, yeni ulaşım sisteminin Hindistan’ın altyapısındaki darboğaza çözüm olacağını kaydetti.