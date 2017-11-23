Hint Bakan: Kanser, günahların sonunda gelen ilahi adalet

Hindistan'ın Assam eyaletinin Sağlık Bakanı kanserin "kişinin geçmişteki günahları nedeniyle gelen ilahi adalet" olduğunu söylemesi ülkede öfke yarattı.
Bakan Himanta Biswa Sarma insanların "geçmişteki günahları nedeniyle de" kanser gibi hastalıklara yakalanabileceğini söyledi.
Kanser hastaları ve yakınları bakanın sözleri nedeniyle üzüldüklerini söylerken muhalefet partileri Sarma'nın sözlerini "talihsiz" diye niteledi ve kamuoyundan özür dilenmesini talep etti.
Muhalif Tüm Hindistan Birleşik Demokratik Cephesi Sarma'nın bu sözleri "eyalette kanserin yayılmasını kontrol almadaki başarısızlığını örtmek için" söylediğin belirtti.
Bakan Sarma tartışmalı sözlerini dün Guhawati'deki bir toplantı sırasında söyledi.
Times of India gazetesinin haberine göre Sarma "Tanrı günah işlediğimizde bize acı çektirir. Bazen kanser olmuş, kaza geçirmiş genç insanlar görürüz. Geçmişlerine bakarsanız bunun ilahi adalet olduğunu anlarsınız. Başka bir şey değil. İlahi adaleti yaşamamız gerekir" diye konuştu.
İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin üyesi Sarma daha sonra Twitter'dan özür diledi. Ancak aynı zamanda eleştirilere meydan okuyan tavrı, insanları daha da kızdırdı.
Sarma özür mesajında "Konuşmam kanser üzerine miydi ki? Sadece yeni işe başlayan öğretmenlere samimi bir şekilde yoksullar için çalışmaları gerektiğini anlattım. Bu bağlamda, samimi çalışmazsak karmamızın bozulabileceğini ve bir sonraki hayatımızda acı çekebileceğimizi söyledim. Bunun nesi duyarsızlık ki?" dedi.
Hindistian Tıbbi Araştırmalar Konseyi, farkındalık ve test yapılmaması nedeniyle kanser hastalarının sadece yüzde 12,5'u hastalığın ilk aşamalarında tedavi görüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.