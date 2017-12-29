Güney Asya ülkeleri Hindistan, Pakistan ve Nepal'de çokça tüketilen, "samosa" ya da "samsa" böreği olarak da bilinen Hint böreği, ülkemizde de oldukça bilinen bir lezzet.

MÖ 500'lerden daha eskiye uzandığı tahmin edilen Hint böreği sebzelerden, bazen de kıymadan hazırlanıyor. Peki oldukça lezzetli bir aperatif olan Hint böreği nasıl yapılıyor? İşte Hint böreği tarifi ve malzemeleri...

Hint böreği (Samosa) malzemeler



1 kahve fincanı sıvıyağ

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 kase haşlanmış ve ezilmiş patates

Yarım kase haşlanmış bezelye

1 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Tuz

Dilerseniz 300 gram kıyma

Hint böreği hamuru için



Yarım kilogram un

Yarım su bardağı su

Tuz

Hint böreği nasıl yapılır?

Hamur için yarım kilogram unu, su ve tuzu iyice karıştırın. İç harç için kıymayı kavurun, baharatların hepsini ve tuzu ilave edin. 2 dakika daha karıştırın. Patatesi haşlayıp kabuklarını soyarak çatalla püre haline getirin. Patates püresini, haşlanmış bezelyeleri, doğranmış sivri biber ve ince kıyılmış maydanozu baharatlı karışıma ekleyip iyice karıştırın ve ocaktan alın.

Hamuru merdaneyle büyük bir kare şeklinde açın ve 5 santimetre eninde uzun şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç taraflarına birer yemek kaşığı harçtan paylaştırıp, üçgen şekilde kapatın. Kızgın ayçiçeği yağında kızartıp, üzerine kekik serperek servis edin. Hint böreğiniz (Samosa) hazır! Afiyet olsun...

Hint böreği

Hint böreği nasıl yapılır

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