İstanbul'da Ukraynalı turist Vilademir K. ve Hindistanlı diplomat Kırdı D.'nin çantalarını çalan biri kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20 yaşındaki Çağla Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu karşılığında hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Bayrampaşa'da 21 Mayıs günü bir AVM'de alışveriş yapan Ukrayna uyruklu 58 yaşındaki Vilademir K.'nın çantası çalındı. İçinde 25 bin dolar değerinde pırlanta takı ve 2 bin 500 dolar bulunan çantasının çalındığını fark eden Vilademir K., polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kamerlarını inceledi. Kayıtlarda alışveriş yapmak için el arabası alan Vilademir K.'nın çantasını el arabasına koyduğu, bir süre sonra yanına gelen 2 kişinin dikkatini dağıttığı, bu sırada cep telefonu ile konuşur gibi yapan bir genç kızın çantayı alarak hemen uzaklaştığı görüldü. Görüntülerden, şüphelilerin 20 yaşındaki Çağla Y., 22 yaşındaki İlker K. ve 26 yaşındaki Selami D. olduğu belirlendi. İz süren polis şüphelileri Kuyumcukent'te girdikleri bir kuyumcuda gözaltına alındı.

Emniyete getirilen 3 kişi hakkında çalışma yapan polis, şüphelilerin 2 gün önce de Gaziosmanpaşa'da bir AVM'de Hindistanlı diplomat olduğu öğrenilen Kırdı D.'nin çantasını aynı yöntemle çaldıklarını belirledi. Kırdı D.'nin çantasında 2 bin dolar para ve 3 bin dolar değerinde bilezik olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU KARŞILIĞI HIRSIZLIK

Çalışmalarda şüphelilerden 20 yaşındaki Çağla Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu parası bulmak için hırsızlık yaptığının belirlendiği ileri sürüldü. 3 şüpheli tutuklandı.

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