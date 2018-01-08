ABD'deki The Scripps Araştırma Enstitüsü (TSRI) araştırmacılarından bir ekip, Kasım 2017'de fosforilasyon adı verilen bir kimyasal tepkimenin yaşamın başlangıcındaki üç ana öğenin toplanması için çok önemli olabileceğini öne sürmüştü.
Şimdi aynı enstitüden bir grup bilim insanının gerçekleştirdiği deneyler yaşamı destekleyen önemli kimyasal reaksiyonların muhtemelen dört milyar yıl önce Dünya'da bulunan maddelerle gerçekleştirilebileceğini ortaya koydu. TSRI Kimya Profesörü ve araştırma lideri Ramanarayanan Krishnamurthy, "Bu konu bizim için bir kara kutuydu. Fakat kimyaya odaklandığınızda dünyanın başlangıcı o kadar da korkunç olmuyor" dedi.
DHA'nın haberine göre, Nature Communications'da yayınlanan araştırmada Krishnamurthy ve ekibi, bilim insanlarının sitrik asit döngüsü adını verdiği bir dizi kimyasal tepkimeyi inceledi. Bilim insanlarının açıklamasına göre flamingolardan mantarlara kadar bütün aerobik organizmalar, hücrelerine depolanmış enerjiyi serbest bırakmak için sitrik asit döngüsüne dahil oluyor fakat Krishnamurthy'ye göre bu yaklaşımı bozan bir nokta bulunuyor.
Bilim insanlarının incelediği biyolojik moleküller önceki yıllarda oldukça narin bir yapıya sahip olmaları sebebiyle kullanılamıyordu ve bu nedenle milyarlarca yıl önce dünyada var olamazdı. Fakat bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, gözlemledikleri tepkimelerin, sitrik asit döngüsünün son aşamasında ortaya çıkan amino asit ve karbondioksit ürettiğini ortaya koydu.
Krishnamurthy, "Kimya zamanla aynı kaldı olabilirdi, değişen moleküllerin doğası oldu. Moleküller ihtiyaç duydukları biyoloji doğrultusunda zamanla gelişti" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.