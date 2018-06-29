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YouTube'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi olan adam, kimi zaman 25 kiloluk deve kuşunu pişirip afiyetle yiyor, kimi zaman da körili ördek sote yapıyor. Hintli dayının ilgi gören lezzetlerinden biri de karpuzlu tavuk kapama! İşte şef edasıyla ilginç yemekler yapan Hintli amcadan körili karpuzlu tavuk kapama tarifi...