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Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama

29.06.2018 - 11:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli adam, kısıtlı malzemelerle ilginç yemekler hazırlıyor. Oğlunun yüklediği videolarla ünlenen Hintli adam açık alanda hazırladığı tavuklu karpuz kapamayla büyük ilgi gördü!

  • 1 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    Arumugam isimli Hintli adam, "Village food factory" adlı kanalında paylaştığı yemeklerle kısa sürede fenomen oldu. Hintli adam, oğlu Gopinath tarafından videoları çekilip YouTube aktarılan videolarla tanındı.

  • 2 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    YouTube'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi olan adam, kimi zaman 25 kiloluk deve kuşunu pişirip afiyetle yiyor, kimi zaman da körili ördek sote yapıyor. Hintli dayının ilgi gören lezzetlerinden biri de karpuzlu tavuk kapama! İşte şef edasıyla ilginç yemekler yapan Hintli amcadan körili karpuzlu tavuk kapama tarifi...

  • 3 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    Hintli adam ilk önce karpuzları alana getirdi.

  • 4 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    Ardından ateş yakmak için zemini ıslattı.

  • 5 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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  • 6 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    Malzemeleri bir tepside getirdi.

  • 7 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    Tavukları suda yıkadı. 

  • 8 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    Bir tencereye koydu.

  • 9 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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  • 10 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    Bu sırada karpuzların içini oymaya koyuldu.

  • 11 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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  • 12 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    12 | 50
  • 13 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    13 | 50
  • 14 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    14 | 50
  • 15 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    15 | 50
  • 16 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    16 | 50
  • 17 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    17 | 50
  • 18 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    18 | 50

    Tavuğu çeşitli yeşillik ve baharatlarla zenginleştirdi.

  • 19 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    19 | 50
  • 20 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    20 | 50
  • 21 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    21 | 50
  • 22 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    22 | 50
  • 23 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    23 | 50

    Tavukların üzerine yeşil erik doğradı.

  • 24 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    24 | 50

    Tavukları köri ve tuzla tatlandırdı. 

  • 25 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    25 | 50
  • 26 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    26 | 50
  • 27 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    27 | 50

    Üzerine yağ döküp elleriyle karıştırdı.

  • 28 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    28 | 50
  • 29 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
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    İçini oyduğu karpuzların içerisini tavuklarla doldurdu. 

  • 30 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    30 | 50
  • 31 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    31 | 50
  • 32 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    32 | 50
  • 33 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    33 | 50
  • 34 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    34 | 50
  • 35 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    35 | 50

    Tavukların üzerine kırmızı soğanlar yerleştirdi. 

  • 36 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    36 | 50
  • 37 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    37 | 50
  • 38 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    38 | 50
  • 39 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    39 | 50
  • 40 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    40 | 50

    Tencere şeklini verdiği karpuzların içindeki tavukları ateşte pişirdi. 

  • 41 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    41 | 50
  • 42 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    42 | 50
  • 43 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    43 | 50

    Tavuklar nihayet pişti! 

  • 44 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    44 | 50

    Körili tavuğu tencereye, oradan tabağa aldı ve afiyetle yedi! 

  • 45 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    45 | 50
  • 46 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    46 | 50
  • 47 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    47 | 50
  • 48 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    48 | 50
  • 49 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    49 | 50
  • 50 Hintli amcadan sıra dışı tarif: Tavuklu karpuz kapama
    50 | 50

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