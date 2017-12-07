Hipertansiyonun kilo ile bağlantısı kanıtlandı!

Dünyadaki ölümlerin sekizde birinden sorumlu olan hipertansiyon, tedavi edilmediğinde birçok sağlık sorununa neden olabiliyor.
Hipertansiyonun inme, kalp ve böbrek hastalıklarının en büyük sorumlusu olduğunu belirten Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Oscar Cingolani, “Hipertansiyon nedeniyle dünyada her yıl yedi buçuk milyon kişi yaşamını yitiriyor. Hipertansiyon vakalarını daha erken evrede ve daha etkin bir şekilde önlemek amacıyla hipertansiyon değerleri yeniden düzenlendi” dedi. Dr. Cingolani, hipertansiyonda büyük tansiyonun 140’tan 130’a, küçük tansiyonun ise 90’dan 80’e düşürüldüğünü belirtti.
Yeni yüksek tansiyon tanımı sonucunda hipertansiyon farkındalığının artacağını ve daha sağlıklı yaşam tarzlarına yönelik bir ilginin oluşabileceğini söyleyen Dr. Oscar Cingolani, yüksek tansiyonun tanımlandığı değerlerin düşürüldüğü için yüzde 14 daha fazla kişiye yüksek tansiyon tanısının konacağını belirterek “Yeni hipertansiyon değerleri sayesinde ileri kardiyovasküler risk faktörleri taşıyan hastalar daha erken ve daha agresif ilaç tedavisinden büyük fayda sağlar” dedi.
HİPERTANSİYON SINIRININ DEĞİŞMESİ DAHA ERKEN DÖNEMDE TEDAVİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
Hipertansiyon verilerinin değiştirilmesini fırsat olarak gördüklerini anlatan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Oscar Cingolani, “Bu sayede ölümcül olabilecek hipertansiyon vakalarını daha erken evrede ve daha etkin bir şekilde önleyerek, tespit ederek, yöneterek ve tedavi ederek daha çok insanın hayatını uzatmaya yardımcı olabileceğiz” şeklinde konuştu.
HASTALARA DİYET VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLECEK
Yeni hipertansiyon kategorisine giren bütün hastaların hemen ilaç tedavisine ihtiyaç duymayacağını söyleyen Dr. Cingolani, “Hastalara ilk etapta kilo verme, düşük tuz diyeti ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliği önerilecek” dedi.
KİLO İLE HİPERTANSİYON BAĞLANTISI KANITLANDI
Yüksek tansiyonu olan hastalarda antihipertansif ilaçların bilişsel fonksiyonu korumaya yardımcı olabildiğini anlatan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Oscar Cingolani, “Araştırmalar orta yaşta hipertansiyonun, ileri yaşta hafıza sorunlarının baş gösterme ihtimalini artırdığını gösteriyor” dedi. Erken tedavi uygulandığında bu riskin düşebildiğini belirten Dr. Oscar Cingolani, “Araştırmalar kilo alımı ve yüksek tansiyon arasındaki bağlantıyı daha somut bir şekilde ortaya koydu” açıklamasında bulundu.
HİPERTANSİYON ORGAN HASARI OLMADAN BELİRTİ VERMİYOR
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, hipertansiyonun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Türkiye’de her 3 kişiden 2’sinin hipertansiyon hastası olduğunun farkında olmadığını vurgulayan Dr. Zor, “Hipertansiyon tüm dünyada toplumun yaşam tarzındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle artık 30-40 yaşlarda da sıklıkla görülüyor” dedi. Fazla kilo, obezite, hareketsiz yaşam, beslenmedeki işlenmiş gıdalar ve tuz alımında artışın gerek hipertansiyon gerekse şeker hastalığı gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Hipertansiyonda tedavi planlaması hipertansiyona eşlik eden başka hastalıkların olup olmamasına, kardiyovasküler risk durumuna ve hipertansiyonun yol açtığı hedef organ hasarlarının meydana gelip gelmemesine bağlı olarak değişiyor” dedi.
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