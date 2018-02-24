Numune Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Etem Erdal Erşan, obezite tedavisi için "hipnobezite" adını verdiği hipnoz yöntemiyle hastalara sağlıklı beslenmeleri gerektiği telkinini veriyor.
AA'nın haberine göre hastaları ilk olarak, beden kitle indeksine göre sınıflandıran ve beslenme alışkanlıklarını not alan Erşan, daha sonra 10 ila 16 hafta arasında değişecek seanslara başlıyor.
Her seansı yaklaşık yarım saat süren yöntemde hastalara öncelikle sağlıklı beslenme alışkanlığı aşılanıyor. Hipnoz sonucunda beslenme düzenleri değişen hastalar, seanslar ilerledikçe kilo vermeye başlıyor. Hiçbir yan etkisi bulunmadığı belirtilen yöntem, zayıflamak isteyenlerin yeni umudu oluyor.
Bu yönteme "hipnobezite" adını veren, Türk Patent ve Marka Kurumuna ismin patent başvurusunu yapan Doç. Dr. Erşan, yaptığı açıklamada, 2,5 yıldır "hipnoterapi" yöntemiyle ilgilendiğini söyledi.
Hipnoterapinin birçok ruhsal bozukluk yaşayan hastalar üzerinde kullanıldığını anlatan Erşan, kendisinin bu yöntemi yurt dışında çıkan bir haberden sonra obez hastalar üzerinde uyguladığını ve "hipnobezite" adını verdiğini belirtti.
Tedaviyi ilk olarak çevresindeki kilo problemi bulunan kişilere uyguladığını dile getiren Erşan, "Sonuç almaya başlayınca da obezlerde uygulamaya karar verdim." dedi.
"10 HAFTA SONUNDA 7 KİLO VERİLEBİLİYOR"
Şimdiye kadar 600 hastaya "hipnobezite" tedavisi uyguladığını ve 200 kişinin 10 haftalık seansı bitirdiğini dile getiren Erşan, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 100 hasta şu an aktif olarak devam ediyor. Bitiren hastalar üzerinde yaptığım çalışmada istatistiksel açıdan değerimiz anlamlı çıktı. Bunu da bilimsel olarak kanıtlamış olduk. Her hasta için aynı sonuç olmadı çünkü herkesin metabolizması farklı, 1 kilo veren de 25 kilo veren de oldu ama 10 haftalık süre sonunda hastalarımız ortalama olarak 7 kilo verdi."
Erşan, terapide sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini vurguladığını aktararak şunları söyledi:
"Sağlıklı ve dengeli beslenmek alışkanlık haline gelsin ki zayıflık kalıcı olsun. Diğer yöntemlerden en büyük farkımız bu. Etkili ve kolay bir yöntem ve kimyasal olarak herhangi bir şey kullanmadığımız için yan etkisi yok. Hastalara da aç kalmalarını değil sağlıklı ve dengeli beslenmelerini söylüyorum. Daha önce birçok yöntemi uygulayan hatta mide küçültme operasyonu geçirip gelen hasta da var. Onu yaptığı halde sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı olmadığı için tekrar kilo alıyor.
Seanslarımız en az 10 hafta. Çünkü alışkanlığın oluşabilmesi için en az 10 hafta gerekiyor, toplamda da 16 haftada tamamlıyoruz. Seanslarımız haftada bir gün ve yarım saat sürüyor. Hipnozun amacı iyi hissetmeyi sağlamaktır. İlk başta kendine güven hipnozunu uyguluyorum, zaten bu yöntemle hasta kendini iyi hissetmeye başlıyor. Onun üzerine hastalıkla ilgili telkinleri veriyorum. Kişiye özel hipnoz telkinlerini ekliyorum."
"Hipnobezite" tedavisine başlayan Sevim Işık (45) da 83 kilo olduğunu aktardı. Daha önce birçok diyet programı deneyip kilo veremediğini kaydeden Işık, "Farklı bir yöntem arayışındaydım. Hipnobezite yöntemini duydum. Sağlıklı beslenerek ve bunu alışkanlık haline getirerek hayatımıza devam etmeliyiz. Bunun için bu yöntemi tercih ettim. 83 kiloyum ve 60 kiloya inmeyi hedefliyorum." dedi.
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