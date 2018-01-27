Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, tiroid bezi ve tiroid hormonunun önemine dikkat çekti. Bahçeci, kelebek şeklindeki tiroid bezinin görevinin hipofiz bezinin kontrolünde TSH adlı hormon aracılığıyla T3 ve T4 hormonunu salgılamak olduğunu hatırlattı.

İHA'nın haberine göre tiroid hormonunun vücuttaki hemen hemen tüm hücreleri, başta lipid (yağ) ve karbohidrat metabolizması olmak üzere tüm metabolik olayları etkilediğini kaydeden Prof. Dr. Bahçeci, "Ayrıca büyüme ve gelişmeyi belirgin olarak düzenlemektedir. Tiroid hormonu anne karnındaki ve yeni doğan dönemindeki bebeklerin beyin gelişiminde rol oynayan temel hormondur.

Diğer etkiler arasında kalp hızı, kalp kasılma gücü ve kalp atım hacmini düzenleme, merkezi sinir sisteminde mental durumu etkileme ve üreme sistemini ayarlama da görevleri arasındadır. Tiroid bezi yeteri kadar çalışmazsa hipotiroidiye yol açar" diye konuştu.

HİPOTİROİDİNİN BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Bahçeci, hipotiroidinin yetişkinlerdeki belirtilerini sıralayarak şu uyarılarda bulundu:

"Bu belirtiler halsizlik, yorgunluk, kolay üşüme, kabızlık, ciltte kuruluk, kilo alma, şişkin yüz, seste kabalaşma ve ses kısıklığı, kas güçsüzlüğü, artmış kan kolesterol düzeyi, kaslarda ağrı ve sertleşme, eklemlerde sertlik ve ağrı, saçlarda dökülme, kabalaşma ve kırılma, kalp hızında yavaşlama, depresyon, hafızada yavaşlama, adet düzensizliği ve gebe kalmada zorluk biçiminde sıralanabilir.

İleri derecedeki hipotiroidizm miksödem olarak adlandırılır, bu çok ağır bir tablodur ve eşlik eden düşük kan basıncı, soluma zorluğu, vücut ısısında düşme (hipotermi) ve koma ile hayatı tehdit edebilir. Hemen hemen herkeste görülmekle birlikte 60 yaş üzeri kadınlar bu hastalığa en yatkın grubu oluşturur.

Hipotiroidinin belirtileri hormon eksikliğinin ağırlığıyla ilişkilidir. Hastalık hafif seyrettiğinde hasta bazen yıllarca tanı konulmadan yaşamını sürdürmektedir. Halsizlik, yorgunluk ve kilo alma gibi en sık belirtiler yaşlanmaya bağlanmakta ve hastalığın tanınmasında gecikmelere yol açmaktadır. O nedenle bu yaş ve üzerindeki yetişkinlerde özellikle de kadınlarda bu belirtiler görüldüğünde şikayetler sadece yaşlılığa bağlanmamalı, hipotiroididen şüphelenilmeli."