Hırka-i Şerif ramazan boyunca ziyarete açık

Hz Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan boyunca Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde görülebilecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hırka-i Şerif’in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camii’ndeki törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul Müftüsü Yılmaz’ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif’i görmek için cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazıları- nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ARIFE GÜNÜ İKİNDİYE KADAR

Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek.

Ziyaretler, bayram arifesi ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası saat 02.30’a kadar ziyaret edilebilecek. Hırka-i Şerif’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT’nin Ramazan Hattı otobüslerini kullanabilecek.

Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif’i görebilecek

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