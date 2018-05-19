Hiroshima - Cerezo Osaka maç önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Hiroshima, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Cerezo Osaka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:00. Maç öncesi Hiroshima 37 puanla 1. sırada, Cerezo Osaka 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Hiroshima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 348 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hiroshima kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Cerezo Osaka sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hiroshima önceki hafta Kashiwa mücadelesinde 1-0 yenildi.

Cerezo Osaka ise Albirex Niigata karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Hiroshima, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 1 gol yedi.

Cerezo Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cerezo Osaka, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.