Hiroshima - Gamba Osaka maçı heyecanı

Hiroshima ve Gamba Osaka, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Grup C maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Hiroshima 7 puanla 1. sırada, Gamba Osaka 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hiroshima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gamba Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 438. İddaa'da Hiroshima kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Gamba Osaka kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hiroshima son haftadaki Kashiwa müsabasında 1-0 yenildi.

Gamba Osaka ise FC Tokyo maçında 0-0 berabere kaldı.

Hiroshima, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hiroshima, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Gamba Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Gamba Osaka, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.