Hiroshima - Kobe maçı istatistikleri

Hiroshima ve Kobe, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 11:00. Hiroshima 31 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Kobe 16 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Hiroshima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kobe, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 430 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hiroshima kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Kobe sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Hiroshima son haftadaki Kashiwa müsabasında 1-0 yenildi.

Kobe ise Shimizu maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hiroshima, 7 gol attı ve 1 gol yedi.

Kobe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kobe, 7 gol atarken 6 gol yedi.