Hiroshima - Shimizu rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Hiroshima, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Shimizu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. 28 puanlı Hiroshima 1. sırada bulunuyor, Shimizu 15 puana sahip ve 7. sırada. Hiroshima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hiroshima kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Shimizu sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hiroshima önceki hafta Kashiwa mücadelesinde 1-0 yenildi.

Shimizu ise Kobe maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hiroshima, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.