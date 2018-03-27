Hindistan'ın Chennai kentinde Senthil Nathan isimli bir adam, bahçesinden düzenli olarak kaybolan eşyaların peşine düşmek için ilginç bir yola başvurdu.

Bir hırsızın bu kadar değersiz eşyaya ihtiyacı olmayacağını düşünen adam, ilk önce bahçelerine giren bir kedinin bu işi yapabileceğini tahmin etti. Ancak küçücük bir kedinin paspas ya da süpürge gibi ağır eşyaları taşıyamayacağı kanısına vardı ve aramaya devam etti.

Değersiz nesnelerin kaybolmasına anlam veremeyen Nathan, olayı çözmek için bahçesine kamera taktırdı. Birkaç gün sonra koyulan paspas tekrar ortadan kaybolunca Nathan, eşiyle birlikte görüntüleri izlemeye koyuldu. Böylelikle hırsızın kim olduğunu öğrendiler. Hırsız şakacı bir arkadaş ya da kleptomani (Çalma hastalığı) rahatsızlığına sahip biri değildi!

Paspasları mahalle köpekleri götürmüştü. Muhtemelen üzerinde yatmak için paspasları çaldığını söyleyen Nathan, bahçesindeki eşyaların nerede olduğunu ise halen bulamadı.

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