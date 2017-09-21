Hırsızlık için Türkiye turuna çıkan iki hırsız, Bolu'ya çadır kurarak evlere girmeye başladı. Kocaeli'nde de ev sahiplerine kabus yaşatan suç makinesi kızlar son işlerinde polise yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Kayseri'de oturan çete, hırsızlık için Türkiye turuna çıkarak Bolu'ya çadır kurdu. Daha sonra Kocaeli'ne gelen S.U. (19) ve S.K. (19) Mehmet Ali Paşa Mahallesinde girdikleri evden çok sayıda ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerine adeta kabus yaşatan çeteyi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu dedektifleri takibe aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri iki hırsızın kadın olduğunu belirledi. Yapılan teknik takibin ardından hırsızların Düzce'de olduğu belirlendi. Operasyona start veren ekipler hırsızlık çetesinin 3 üyesini gözaltına aldı.

Zanlılardan Kocaeli'nde hırsızlık olayına karışan S.U. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere şubeye getirildi. Bir kişi ise Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede S.U.'nun 13, S.K.'nın ise 24 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu belirlendi. Hırsızlık çetesinin keşif yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İki hırsız ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.