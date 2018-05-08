Diyarbakır'da hakkında hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ozan Ç. gözaltına alındığı sırada polise bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 polis kolundan hafif yaralandı. Vatandaşı kışkırtıp kaçmaya çalışan Ozan Ç. polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ozan Ç.'yi tespit edip gözaltına almaya çalıştı. İddiaya göre Ozan Ç. suçsuz yere gözaltına alındığını öne sürüp bağırarak vatandaşları polise karşı kışkırtmaya çalıştı. Ardından cebindeki bıçağı çıkarıp 2 polisi kollarından hafif yaralayan Ozan Ç. kalabalıktan faydalanıp kaçmaya çalışırken polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polisin toplanan vatandaşları dağıtmak için de havaya ateş ettiği belirtildi.



Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı 2 polis ve Ozan Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hırsızlıktan aranan Ozan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine özel harekat, olay yeri inceleme ve terörle mücadele polisleri gelerek incelemelerde bulundu.

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