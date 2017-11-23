Hırvat model Ela Grego: Serenay Sarıkaya zannedip imza istiyorlar

Hürriyet’in haberine göre, Hırvat model Ela Grego bir süredir İstanbul'da modellik yapıyor. Ela Grego insanların kendisini Çi dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya'ya benzettikleri için sık sık yolda durdurup imza istediklerini açıkladı.

"Serenay değilim deyince hayal kırıklığına uğruyorlar o zaman da akraba mısınız?" diye soruyorlar diyen Grego, benzerlikten rahatsızlık duymadığını belirtti.



TÜRKİYE AŞIĞI



Bu zamana kadar Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Şili, Güney Afrika ve Türkiye olmak üzere 8 ülkede modellik yapıp podyuma çıkan Hırvat model Ela Grego, Türkiye aşığı çıktı.

16 yaşında modelliğe başlayan 25 yaşındaki Ela Grego Türkiye'de yaşama kararı aldı. Kursa gidip Türkçe dersleri aldı.

Ela Grego

serenay sarıkaya