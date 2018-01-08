Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye salı günü günübirlik ziyaret gerçekleştirecek olan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

AA'nın haberine göre, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmede, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin iş birliği olanakları değerlendirilecek.

Hırvatistan

Kolinda Grabar

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