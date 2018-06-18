FIFA 2018 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, Nikola Kalinic'i kadrodan çıkardıklarını açıkladı

Hırvatistan Futbol Federasyonunun internet sitesinde Kalinic'in kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklamalarına yer verilen teknik direktör Zlatko Dalic, şunları kaydetti:

"Nijerya maçında ısınan Kalinic'in ikinci yarıda oyuna girmesi gerekiyordu. Ama Kalinic sırt ağrılarının olduğunu söyledi. Aynı durum Brezilya ile İngiltere'de oynadığımız hazırlık maçında da olmuştu. Bununla birlikte dünkü antrenmanda da aynı hareketi tekrarladı. Bunları sakince karşıladım ama hazır ve sağlıklı oyunculara ihtiyacım olduğu için bu kararı verdim."

Grupta oynadığı ilk karşılaşmada Nijerya'yı 2-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Hırvatistan, ikinci maçında 21 Haziran'da Arjantin ile karşılaşacak.