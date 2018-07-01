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HIRVATİSTAN - DANİMARKA
STAT: Nizhny Novgorod Stadı
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT 1
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic, Brozovic, Rakitic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic
DANİMARKA: Schmeichel, Kjaer, Christensen, Zanka, Dalsgaard, Eriksen, Delaney, Knudsen, Poulsen, Braithwaite, Cornelius
TRT 1 CANLI İZLE... HIRVATİSTAN - DANİMARKA...
DENGELİ REKABET
İki ekip arasındaki rekabette dengeli bir tablo görülüyor. Hırvatistan ile Danimarka arasında yarın oynanacak karşılaşma 6. randevu olarak kayıtlara geçecek. Geride kalan 5 maçta iki ekip de ikişer galibiyet elde etti, bir maç ise beraberlikle sona erdi. Hırvatistan'ın attığı 7 gole, Danimarka 6 golle yanıt verdi.
İLK MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA
İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ile Danimarka, Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda yer aldı. İki takım ilk maçlarını da bu grup mücadelesinde oynadı. 16 Haziran 1996'da Sheffield'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 3-0 kazandı. Bu karşılaşma iki ekip arasındaki en farklı skor olarak da tarihe geçti. Hırvatistan grubu 6 puanla, 7 puanlı Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Danimarka 4 puanla turnuvaya veda etmişti.
SON MAÇ DA HIRVATİSTAN'IN
Hırvatistan ile Danimarka arasındaki son mücadele 2004 yılında oynandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan hazırlık maçını Hırvatistan ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip tamamladı.
HIRVATİSTAN VE DANİMARKA 20. MAÇLARINDA
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.
Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 28 gol atarken, kalelerinde 18 gol gördü.
Danimarka da şampiyonadaki 20. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 19 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı, 29 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
HIRVATİSTAN
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı, Fransa 1998'de elde ettiği üçüncülük başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.
Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.
Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.
Kalesini Monacolu Danijel Subasic'in koruyacağı Hırvatistan'ın savunmasında, Lokomotiv Moskova'dan tecrübeli Vedran Corluka, Liverpoollu Dejan Lovren ve Beşiktaş'tan Domagoj Vida yer alıyor.
Takımın orta sahasında Real Madrid'den Luka Modric ve Barcelona'dan Ivan Rakitic, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında göze çarpıyor.
Forvet hattında ise Juventuslu Mario Mandzukic ile Interli Ivan Perisic katkı vermesi beklenen isimler olacak.
Hırvatistan'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5 kez havalandıran Mandzukic yaptı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 4 kez katıldı. Fransa 1998'de üçüncü olma başarısı gösteren Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1998 - Üçüncü
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2014 - Grup aşaması
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DANİMARKA
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Danimarka Milli Takımı, Fransa 1998'de ulaştığı çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.
Fransa, Avustralya ve Peru ile C Grubu'nda yer alan Danimarka Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Norveçli eski milli futbolcu Age Hareide'nin çalıştırdığı Danimarka, Avrupa Elemeleri'nde Polonya, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan ile E Grubu'nda mücadele etti.
Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Danimarka, 20 puanla Polonya'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda İrlanda Cumhuriyeti'ni 0-0 ve 5-1'lik skorlarla eleyen Danimarka, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Poul Nielsen, Ole Madsen, Michael Laudrup, Brian Laudrup gibi isimlerin forma giydiği Danimarka'nın kadrosunda yine önemli futbolcular yer alıyor.
Kalesini, dünyanın en iyi file bekçileri arasında yer alan Peter Schmeichel'ın oğlu Leicester Cityli Kasper Schmeichel'a emanet edecek Danimarka'nın savunmasında, Sevilla'dan eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer ve Chelseali Andreas Christensen bulunuyor.
Takımın orta sahasında turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında gösterilen Tottenhamlı Christian Eriksen görev yapacak.
Feyenoord'dan Nicolai Jorgensen, Celta Vigo'dan Pione Sisto ve Ajax'tan Kasper Dolberg ise Danimarka'ya gol yollarında katkı vermesi beklenen isimler olacak.
Danimarka'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 11 kez havalandıran Eriksen yaptı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1986 - İkinci tur
1998 - Çeyrek final
2002 - İkinci tur
2010 - Grup aşaması
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SON 16 TURU EŞLEŞMELERİNİN TARİHLERİ VE PROGRAMI
2 Temmuz Pazartesi
17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)
21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç-İsviçre (Saint Petersburg Stadı)
21.00 Kolombiya-İngiltere (Spartak Stadı)
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