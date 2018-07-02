Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan - Danimarka mücadelesi nefesleri kesti. İlk 4 dakikasında karşılıklı 1'er golün atıldığı mücadele önce uzatmalara gitti, uzatmalarda da sonuç değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Karşılaşmada 114. dakika oynanırken Hırvatistan penaltı kazandı. Luka Modric'in pasında topla buluşan Rebic, Schmeichel'ı geçtikten sonra Jorgensen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Luka Modric, penaltı vuruşunda Schmeichel'ı geçemedi ve mücadelenin uzatma dakikaları da 1-1'lik skorla sona erdi.

PENALTILAR TARİHE GEÇTİ!

Seri penaltı atışlarında ilk vuruşu Danimarkalı Eriksen yaptı. Tottenhamlı yıldız, vuruşunda Subasic'i geçemedi. Hırvatistan'ın ilk vuruşunda topun başına gelen Badelj, gol atmayı başaramadı. İkinci penaltılarda bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Simon Kjaer harika vuruşla Danimarka'nın ilk golünü kaydetti, Kjaer'in golüne cevap Kramaric'ten geldi. Danimarka'da üçüncü penaltı için topun başına gelen Krohn-Dehli sakin vuruşuyla takımını bir kez daha öne geçirdi. Uzatma dakikalarında penaltı kaçıran Modric, seri penaltı atışında hata yapmadı ve skora dengeyi getirdi.

BİR SUBASIC, BİR SCHMEICHEL KURTARDI!

Danimarka'da Lasse Schnöe penaltı atışını kullandı ancak Subasic gole izin vermedi ve avantaj Hırvatistan'a geldi! Hırvatistan'da Pivaric'in penaltısını da Schmeichel kurtardı ve skora tekrar denge geldi. Nicolai Jörgensen, Danimarka'nın 5. penaltısında Subasic'i aşamayınca avantaj yine Hırvatistan'a geldi. Topun başına gelen Rakitic, hata yapmadı ve skoru toplamda 4-3'e getirerek Hırvatistan'a çeyrek final biletini getirdi.

Opta'ya göre Hırvatistan - Danimarka maçı, Dünya Kupası tarihinde seri penaltı vuruşlarında kalecilerin beş penaltı kurtardıkları ilk maç oldu.