Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası için açıkladığı 32 kişilik geniş aday kadrosunda Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya da yer verdi.

Dalic, başkent Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında, Hırvatistan'ın Dünya Kupası kapsamında ilk maçını 16 Haziran'da Nijerya ile oynayacağını anımsatarak, aday kadrodaki isimlerin genel anlamda Hırvatistan'ı kupaya götüren futbolculardan oluştuğunu söyledi.

Aday kadroda yeni isimlerin de olduğuna işaret eden Dalic, genç futbolcuların yetenek ve becerilerine inandığını sözlerine ekledi.

Hırvatistan'ın, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası için 32 kişilik geniş aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk Split)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Zoran Nizic (Hajduk Split), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Matej Mitrovic (Club Brugge), Borna Barisic (Osijek), Duje Caleta-Zar (Salzburg), Borna Sosa (Dinamo Zagreb)

Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Duje Cop (Standard Liege), Nikola Kalinic (Milan), Ivan Santini (Caen)