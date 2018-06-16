FIFA 2018 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Kaliningrad'daki Kaliningrad Stadı'nda Nijerya ile karşılaşıyor. Grubun ilk maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kalmıştı.
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HIRVATİSTAN - NİJERYA
STAT: Kaliningrad
SAAT: 22:00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Ricci Sandro
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic, Mandzukic
YEDEKLER: Livakovic, L. Kalinic, Corluka, Badelj, Kovacic, Brozovic, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, N.Kalinic, Pjaca, Pivaric
TEKNİK DİREKTÖR: Dalic Zlatko
NİJERYA: Uzoho, Abdullahi, Ekong, Balogun, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Iwobi, Moses, Ighalo
YEDEKLER: Ezenwa, Akpeyi, Ebuehi, Musa, Ogu, Nwankwo, Onazi, Omeruo, Awaziem, Iheanacho, Echiejile, Obi
TEKNİK DİREKTÖR: Gernot Rohr
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
HIRVATİSTAN
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı, Fransa 1998'de elde ettiği üçüncülük başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.
Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.
Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.
Kalesini Monacolu Danijel Subasic'in koruyacağı Hırvatistan'ın savunmasında, Lokomotiv Moskova'dan tecrübeli Vedran Corluka, Liverpoollu Dejan Lovren ve Beşiktaş'tan Domagoj Vida yer alıyor.
Takımın orta sahasında Real Madrid'den Luka Modric ve Barcelona'dan Ivan Rakitic, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında göze çarpıyor.
Forvet hattında ise Juventuslu Mario Mandzukic ile Interli Ivan Perisic katkı vermesi beklenen isimler olacak.
Hırvatistan'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5 kez havalandıran Mandzukic yaptı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 4 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 16 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 7'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 7'sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 21 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.
Fransa 1998'de üçüncü olma başarısı gösteren Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1998 - Üçüncü
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2014 - Grup aşaması
NİJERYA
D Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Nijerya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Afrika elemelerinde grubunu 13 puanla lider tamamlayan Nijerya, Rusya vizesini cebine koydu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Rashidi Yekini gibi isimlerin sürüklediği Nijerya'da, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen çok sayıda isim bulunuyor.
CSKA Moskova'dan Ahmed Musa, Leicester City'den Kelechi Iheanacho, Chelsea'den Victor Moses ve Arsenal'dan Alex Iwobi gibi isimleri çağıran teknik direktör Gernot Rohr, Bursasporlu Abdullahi Shehu, Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ile Kasımpaşa forması giyen Kenneth Omeruo Rusya kadrosuna dahil etti.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Turnuvadaki ilk tecrübesini ABD 1994'te yaşayan Nijerya, Arjantin ve Bulgaristan gibi güçlü ekiplerin olduğu grubu lider tamamlayarak 2. tura yükseldi ancak kupanın finalisti İtalya'ya uzatma sonunda 2-1 kaybederek elendi.
Sonraki turnuva Fransa 1998'e de katılma hakkı elde eden Nijerya, Paraguay, İspanya ve Bulgaristan'ın önünde grubu lider bitirip adını bir kez daha 2. tura yazdırdı ama bu sefer de Danimarka'ya 4-1 yenilmekten kurtulamadı.
2014 Brezilya'da da son 16 takım arasına kalan Nijerya, bu turda Fransa'ya 2-0 yenilerek evine döndü.
Dünya kupalarında 18 maç yapan Nijerya, bu maçlardan 5'ini kazandı, 10'undan mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'de katılan Afrika ülkesi, Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.
Nijerya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:
1994 - Son 16
1998 - Son 16
2002 - İlk tur
2010 - İlk tur
2014 - Son 16
HIRVATİSTAN İLE NİJERYA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Hırvatistan ile Nijerya daha önce resmi veya hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmemişti.
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, sonraki 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.
Organizasyon tarihinde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 21 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.
Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşayacak Nijerya ise bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, 20 gol attı, 26 gol yedi.
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