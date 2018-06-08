Hırvatistan ile Senegal, hazırlık maçında karşılaştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Senegal, 48. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti, ancak ev sahibi ekip bu gole 63'te Perisic ve 78'de Kramaric ile cevap verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Hırvatistan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.