Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Manisa Ticaret Borsası iş birliğiyle 'Manisa iş dünyası istişare toplantısı' düzenlendi.
Manisa TSO'nun toplantı salonunda yapılan görüşmeye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa TSO Başkanı Adnan Erbil, Manisa Borsa Başkanı Sadık Özkasap, oda üyeleri ve iş adamları katıldı.
Adnan Erbil, Manisa'nın coğrafi şartları ve devlet destekleri ile sanayinin üretim merkezi olduğunu ifade etti. 2017'de 4 milyar dolar ihracat rakamı ile Manisa'nın Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığını kaydeden Erbil, 7 milyar dolarlık ihracat ve ithalat hacmi olduğunu söyledi. Adnan Erbil, 2018'de ihracatın daha fazla artacağını belirterek, şunları söyledi:
Yerli otomobil için tarihi bir süreç başladığını kaydeden Adnan Erbil, "Babayiğitlere bir teklifte bulunmak istiyorum. Gelin, yerli otomobili Manisa'da üretelim. Manisa altyapısı ve teknolojisi ile buna hazır" dedi.
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ülkenin cari açığının kapatılmasına doğrudan katkı sağladığını söyledi.
Özkasap, "İhraç edilen ürün çeşitliliği Manisa'nın en güçlü yanlarındadır. Çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85'i Avrupa ülkelerine yapılıyor. 2017 yılında 2 milyar 640 milyon liralık ürün tescili yaptık. Tarıma dayalı ticaretin büyüklüğü 7.5 milyar Türk Lirası'nı aşmıştır" diye konuştu.
HİSARCIKLIOĞLU'NDAN MANİSA'YA ÖVGÜ
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa'nın Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, dünyada tek noktadan en fazla beyaz eşya ve televizyon üretilen yerin Manisa olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'de en fazla ileri teknoloji üretimi yapan ilk üç şehirden birinin Manisa olduğunu vurgulayan, kentin sanayide 4.0'a geçen ilk illerden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Zeytinde, üzümde en önemli illerden biridir. 2017'de faal işyeri sayısında Manisa'da artış yüzde 8 civarında, çalışan sayısında yüzde 10 artış var. İhracat ise bir önceki yıla göre yüzde 38 artmış. Türkiye ortalamasının üstünde artmış. Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu içinde Manisa'da üretim yapan 30 firma var. Allah'a yatıp kalkıp şükredin. Allah'ın en şanslı kullarısınız. Bizim Kayseriliye 5 vakit namaz farz ise Manisalılar 5 vakit de şükür namazı kılmalı. Şikâyet edecek bir şeyiniz yok" dedi.
SAVUNMA SANAYİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Teknolojik sıçrama açısından savunma sanayinin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugün Afrin'de kullanılan mühimmatın büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi. Ne kadar dışarıya bağımlıysan o kadar elin kolun bağlı. Savunma sanayi kümelenmesi de Manisa'da olacak" diye konuştu.
2017 yılı başında ekonomide yaşanan sıkıntıları hatırlatan Hisarcıklıoğlu, geçen yıl uyguladıkları nefes kredisinin ikincisini de üyelerine sunmak için çalıştıklarını açıkladı.
Hisarcıklıoğlu, geçen yıl 1 milyon üyeden 681 binine düşük faizli, faizsiz ya da kefil olarak destek verdiklerini söyledi. İstihdam seferberliğine de dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, üyelerine seferberliğe destek olun çağrısı yaptı. Hisarcıkıloğlu, "Türk özel sektörü olarak geçen yıl dünyada bir ilki yaptık. Üye başına bir kişinin istihdamını sağladık. Tarihimizde bu bir ilktir. 0 vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın" dedi.
Yerli otomobille ilgili de konuşan Hisarcıklıoğlu, bütün illerin yerli otomobilin yapımına talip olduğunu belirterek, "2021'de ilk yerli otomobile binmiş olacağız. Herkes diyor ki 'bunu biz de yapalım'. Manisa'ya bu yakışır. İnşallah çalışmalar bittikten sonra neresi verimli olur belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
140 MİLYAR LİRALIK KDV İADESİ
Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 140 ülke içinde dünyada 60'ıncı sırada olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu listede Türkiye'nin ilk 20 ülke içinde olması gerektiğini kaydetti.
Yeni reformların hayata geçeceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 1985 yılından bu yana hiçbir tüccarın devletten KDV iadesi alamadığını belirtip, KDV üzerinde çalışma yapıldığını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, "KDV'den hep alacaklıyız. Hep de 'Ya bu devlet alacağına şahin' diyoruz. Devlet bize bir türlü borcunu ödemez. Bakanla oturduk. Hepimizin toplamda 140 milyar lira alacağımız var. Bunda anlaştık. 140 milyar lirayı belirli bir takvim içinde devlet, Türk özel sektörüne ödeyecek. 140 milyarın şu pazara girdiğini bir düşünün. Ekonominin ne kadar canlanacağını düşünün. Bu yasa tasarısıyla birlikte devletten alacaklıysan, 3 ayda ödeme mecburiyetinde. Ödemezse sen de devlete faiz yazacaksın. Her şey eşit. O bize yazarsa sen de ona yazacaksın" diye konuştu.
'BİRBİRİNİZİ SEVİN'
Sıkıntıların hepsinin aşılacağını dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Bize düşen çalışmak. Yanı başımızda Afrin harekâtını yaşıyoruz. Dostumuz yok. 80 milyon birbirimizin kardeşiyiz. Siyasi görüşünüzden dolayı, mezhebinizden, etnik kökenden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin. Başka kimse yok, başka gideceğimiz yer de yok. Bir ve beraber olacağız. Farklı düşünüyorum diye beni kınamayacaksın. Yoksa ileri gidebilme şansımız yok" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu'nun konuşmasının ardından Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Ticaret Odası başkanları, kentin kültürünü yansıtan hediyeleri Hisarcıklıoğlu'na verdi. Ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski başkanlarından merhum Bülent Koşmaz'ın adının verildiği ve eğitime başlayan Bülent Koşmaz Fen Lisesi'nin temsili kurdelesi kesildi. İstişare toplantısı için Manisa'ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i de ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Vali Güvençer'e Dede Korkut Hikâyeleri'nden oluşan kitabı hediye etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.