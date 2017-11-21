Hisareynspor yeni yıldız adayları yetiştiriyor

Lisanslı sporcularının hem eğitim hem de sportif yaşantılarını takip eden kulüp, centilmenlik ve ahlaki yapıya uymayan, kötü hareketlerde bulunan oyuncuları bünyesinde barındırmıyor.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Serkan Tuncer ve Barış Şimşek'i Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e, Muhammet Kaya'yı da TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'ya gönderen Hisareynspor, yeni yıldız adayları yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Hisareynspor Kulübü Başkanı Aslan Celal Kaba, bir dönem futbolculuk da yaptığı kulüpte 2006 yılından bu yana başkan olarak görev aldığını belirterek, göreve geldiklerinde altyapı hamlesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporcu sayısı ve alınan sonuçların kendilerini altyapıda yukarıya taşıdığını ifade eden Kaba, şu anda A takım seviyesinde ve alt yaş gruplarında bütün liglerde mücadele verdiklerini kaydetti.

Kaba, altyapıda başarılı olduklarını ve ilk sıralarda yer aldıklarını dile getirerek, "A takım seviyesinde de başarılıyız. Futbol okulumuz da devam ediyor. Çevreden artık müthiş katılım oluyor. Başarılı olunca farklı yerlerden oyuncu tercihleri bize yapılıyor. Altyapıda büyük hedeflerimiz var. A takımda 1. Amatör Küme'deyiz ama bu yıl muhtemelen Süper Amatör, gelecek yıllarda da altyapımızla üst ligleri zorlayacağız. Üst lige çıkma amacımız altyapının kuvvetlenmesi." dedi.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR PROFESYONEL OLMAYABİLİR AMA HEPSİNE SPOR YAPTIRMAK LAZIM"

Üst liglere futbolcu transfer etme anlamında şampiyonalara katılmanın önemini anlatan Kaba, Tekirdağ'da şampiyonaya katıldıktan sonra o dönem 17 yaşındaki Aktüroğlu'nun gösterdiği başarının, onun Medipol Başakşehir'e transferini sağladığını bildirdi.

Kaba, Aktürkoğlu'ndan sonra Medipol Başakşehir'e 16 yaş altında oynayan Serkan Tuncer ve 19 yaş altında Barış Şimşek'i transfer ettiklerini aktararak, "Özel turnuvalara katılıyoruz. Bu turnuvanın ardından 2005 doğumlu Kaya'yı Altınordu'ya verdik. Şu anda da takibini yapıyoruz. Orada başarılı şekilde hem eğitimini hem de spor hayatını sürdürüyor. Bütün oyuncularımızı profesyonel yapma şansımız yok ama bütün çocuklarımıza spor yaptırmamız lazım. Altyapıdaki çocuklarımızın eğitimleri güzel gidiyor, üst takımlarla bağlantımız iyi. Burada kendilerini gösterip hak eden çocuklarımız üst liglere gidiyor. Maneviyatına bağlı, ahlaklı ve centilmen sporcular yetiştirmek Hisareynspor'un en büyük amacıdır. Bunu rakiplerimiz de bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık ve eğitimli bireyler yetiştirmek istediklerini belirten Kaba, onları hayata hem iyi sporcu hem de iyi birey olarak hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kaba, Kocaeli'de diğer kulüplere model olduklarını ifade ederek, "2005 yaş grubumuzla Türkiye şampiyonu olabiliriz. 2005 ve 2007 yaş grubunda iyi bir jenerasyon yakaladık. Süper Lig'de mücadele eden takımlara bu gruplardan 10'a yakın oyuncu vereceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"BÖLGEDE YETENEKLİ ÇOCUKLAR VAR"

Genel Koordinatör Muammer Akçay da hedeflerinin üst liglere futbolcu yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, centilmen sporcular yetiştirdiklerini aktardı. Akçay, şöyle devam etti:

"Bölgede yetenekli çocuklar var. Altyapı gruplarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor gibi kulüplerle mücadele ediyoruz."

Akçay, ellerindeki altyapı gruplarındaki çocukların Süper Lig'deki kulüp sporcularıyla başa baş mücadele ettiğini anlatarak, altyapıdan yetiştirecekleri futbolcuların Kocaeli ve Türkiye'nin umudu olabileceğini sözlerine ekledi.