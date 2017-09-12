Hitler'in iç çamaşırı satışa çıkarılacak

Hitler’in 1938’de kaldığı Parkhotel Graz’da unuttuğu iç çamaşırının 4.000 ile 5.000 dolar arasında sahibini bulması bekleniyor. Otelin sahibi olan Avusturyalı ailenin mirasçısı, dedesinden kalan külodu satma kararı aldığını duyurdu.

Amerika’nın Charlottesville kasabasında yaşanan ırkçı gerilimin ardından tansiyonu tekrar yükseltmesinden endişe edilen açık artırma öncesinde güvenlik güçlerinin hummalı bir çalışma içinde olduğu vurgulandı. Satışa çıkacak eşyalar arasında Hitler’in ıslak imzalı manifestosu "Kavgam" da yer alacak. Kitabın bu kopyasının 20.000 dolara alıcı bulması bekleniyor.

Bir ABD askerinin Hitler’in Bavyera’daki evinden aldığı dünya haritası da açık artırmaya çıkıyor. Bu eşyanın ise 100.000 dolara alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evinin sahibi Bill Panagopulos, “Eğer müzayede sırasında ya da internette ırkçı bir açıklama yapan olursa onu buradan kovarım. Irkçılara yerimiz yok” dedi.

Satışa çıkarılacak diğer ürünler arasında Adolf Hitler’in isminin baş harflerinin yer aldığı gömleği, kokteyl bardakları ve Hitler’in sevgilisi Eva Braun’un şemsiyesi de bulunuyor.

Adolf Hitler

müzayede

Alexander Historical Auctions